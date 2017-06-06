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Ertuğrul Kürkçü Meclis'te olay çıkardı

Meclis'te AK Partili vekil Boynukara ile tartışan HDP'li Ertuğrul Kürkçü'ye samanlıkta saklandığı hatırlatılınca gerginlik çıktı.

06.06.2017 - 22:08
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Ertuğrul Kürkçü Meclis'te olay çıkardı

Ertuğrul Kürkçü Meclis'te olay çıkardı

Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile HDP’li milletvekilleri arasında sert tartışma yaşandı. Genel Kurul'da sinkaflı sözler kullanılınca, tansiyon yükseldi. Yumruklu kavganın eşiğinden dönüldü.

Tartışma, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun DAEŞ için "öfkeli çocuklar" dediği iddiasının doğru olmadığını söylemesiyle başladı.

HDP'li Ertuğrul Kürkçü "Davutoğlu'nun ne söylediğini siz söyleyin" diye karşılık verdi.

SAMANLIKTA SAKLANDIĞI HATIRLATILDI

Boynukara ise Mahir Çayan'ın öldürüldüğü kızıldere baskınında hayatta kalan Kürkçü'nün samanlıkta saklandığını ima etti.

Ertuğrul Kürkçü'ye kınama cezası verildi VİDEO

Ertuğrul Kürkçü Meclis'te olay çıkardı

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ KÜPLERE BİNDİ

Kürkçü, küfürle karşılık verince, tartışma büyüdü. Boynukara, Kürkçü'nün üzerine yürüdü. Araya CHP'li milletvekillerinin girmesi yumruklu kavgayı önledi.

KINAMA CEZASI ALDI

Kürkçü'ye kullandığı ifade nedeniyle, kınama cezası verildi.

Ertuğrul Kürkçü Meclis'te olay çıkardı

Ertuğrul Kürkçü Meclis'te olay çıkardı

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