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Ertuğrul Kürkçü milletvekili adayı olmadı

Daha önce HDP İzmir Milletvekili olarak görev yapan Ertuğrul Kürkçü, önümüzdeki seçimlerde HDP'nin aday listesinde olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 14:25..
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Ertuğrul Kürkçü milletvekili adayı olmadı

Tarihe Kızıldere Olayı olarak geçen, Mahir Çayan ve beraberindekilerin yapılan operasyonla yakalanarak öldürüldüğü sırada samanlığa saklanarak kurtulan ve solculuk kariyeri yapan Ertuğrul Kürkçü, TBMM'ye veda etti.

HDP'den iki dönem aday olarak İzmir milletvekilliği yapan Kürkçü, Meclis'te zaman zaman gerilimlere neden olan vekiller arasında yer almıştı.

HDP'nin 24 Haziran seçimleri için milletvekili olacak isimler listesinde Kürkçü'nün adı yer almadı.

Kürkçü, Twitter'dan yaptığı açıklamayla vekilliğe veda etti.

Ertuğrul Kürkçü milletvekili adayı olmadı

"MERHABA HAYAT"

Kürkçü paylaşımına Meclis'ten fotoğrafını koyarak, "Bu, HDP’nin yürüyüşüne güç katmak, Kürtlerin kurtuluşuna eşlik etmek, faşizmi yenmek, sosyalist bir dünya mücadelesini sürdürmek, yaşadığımız ve çalıştığımız her yeri ve her anı dönüştürmek için yeni bir imkan sadece. Merhaba hayat." sözlerini paylaştı.

Ertuğrul Kürkçü milletvekili adayı olmadı

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