Ertuğrul Kürkçü Zeytin Dalı Harekatı'nın durmasını istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla devam ediyor.

Bölgedeki teröristlere ağır darbelerin vurulmasından rahatsız olan örgütün siyasi kanadı HDP ise açıklama üstüne açıklama yapıyor.

DERHAL DURMALI

Son olarak Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Zeytin Dalı Harekatı'nın derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

SINIR TECAVÜZÜ YOK DEDİ

Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Bir an önce sonlandırılması ve çatışmaların bitirilmesi gerekir." ifadelerini kullanan Kürkçü, "Afrin bölgesinden Türkiye’ye bugüne kadar bir tek sınır tecavüzü olmadığını biliyoruz, herkes biliyor bunu." diye konuştu.