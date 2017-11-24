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Ertuğrul Özkök Suriye için Erdoğan'a destek istedi

CNN Türk canlı yayınında konuşan Özkök, Suriye'de çözüm için Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olması gerektiğini söyledi.

24.11.2017 - 09:29
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Ertuğrul Özkök Suriye için Erdoğan'a destek istedi

Gazeteci Ertuğrul Özkök, CNN Türk'te ekrana gelen Parametre programında gündemi değerlendirdi.

Rusya'da gerçekleştirilen Soçi Zirvesi'ne ele alan Özkök, masanın bir ucunda Esad'ı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN'A DESTEK OLMALI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardımcı olması gerektiğini ifade eden Özkök, "Evvelden ben böyle demişim de, bugün böyle demiştir falan... Kimsenin eleştirmeye hakkı yok. Tamam, yapıldı yanlışlar gitti. Doğrularıyla yanlışlarıyla geldik bu noktaya. Artık Türkiye'nin menfaatleri düşünmeliyiz." diye konuştu.

Ertuğrul Özkök Suriye için Erdoğan'a destek istedi- VİDEO

MUHALEFETİN SORUMLULUĞU

Ertuğrul Özkök, Türkiye'nin Suriye konusunu bir an önce çözebilmesi için muhalefet partilerinin sorumlu politikalar izlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ertuğrul Özkök Suriye için Erdoğan'a destek istedi

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