Ertuğrul Sağlam'ın annesi toprağa verildi

Bolu'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam, Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde toprağa verildi.
Fatma Sağlam için Akçakoca Merkez Cami'ndeki cenaze törenine Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcular ve Sağlam ailesinin yakınları katıldı.
Üzüntülü olduğu gözlenen Ertuğrul Sağlam, camide taziyeleri kabul etti.
Fatma Sağlam, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Beyhanlı Köyü'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.