Ertuğrul Sağlam'ın annesi toprağa verildi

Türkiye'ye gelip Kayseri'ye yerleşen Suriyeli Halit ve Ahmet Hamza kardeşler, kaldıkları evde motosiklet yüzünden kavga etti.

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Köprü ve otoyol geliri 5 ayda 570 milyon lirayı geçti

Türkiye'de köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bu yılın ocak-mayıs döneminde 570 milyon 126 bin 652 liraya ulaştı.