Ertürk Akşun'dan yeni kitap

Ertürk Akşun’un dördüncü kitabı Ve Kızın Adı Gece, Destek Yayınları’ndan çıktı.

Aşkı, tutkuyu, yaşama sevincini, insan sevgisini, umudu ve kaybetmeyi derinden hissedeceğiniz bu kitapta, 90’lı yıllardan günümüze uzanan bir aşk hikâyesinin yanı sıra günümüzün sahte ilişkileri içinde nefes bile alamayan bir gencin yaşamının değişimine de tanık olacaksınız.

"BENİMLE ÖLÜR MÜSÜN?"

Meyhaneden çıkıp yürümeye başladığımızda serin ve sisliydi hava...

Sağ yanımızdan bir ırmak akıyordu.

Meriç, Tunca’yla buluşmak için sakin sakin şırıldıyordu yanı başımızdan.

Sesinde yüzdük karanlık suyun.

Sanki günler boyu yürüdük el ele...

Sessiz sedasız, çocuklardık. Meriç’in sisli gecesinde, gökyüzünde hissedilen garip kuşatılmışlık altında, göremediğimiz yıldızların buz tutmuş yalnızlıklarında birbirine sarılan iki ruhtuk.

Bu bir meydan okumaydı aslında, ikinin bire meydan okuması.

“Benimle ölür müsün?” diye sordum...

“Seninle ölürüm” dedi.

“Benimle yaşar mısın?” dedim...

“Seninle yaşarım...” dedi.

“Benimle evlenir misin?” dedim, sustu... Şaşkınlıktan mı, heyecandan mı bilemedim. Daha da büyümüştü gece karanlığı gözleri...

Yazar Ertürk Akşun

“Nasıl yani?” dedi. “Tanışmamızın üzerinden kaç saat geçti ki?”

“Binlerce dakika, binlerce mücevher değerinde dakika. İçine dünyalar sığan binlerce dakika” dedim.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]