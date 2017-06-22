Eruh kırsalında çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit

Eruh İlçesi'ne bağlı Bilgili Köyü yakınlarında güvenlik korucuları ile PKK'lı teröristler arasında saat 22.00 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte güvenlik korucusu Abdurrahman Dündar şehit oldu.

Güvenlik görevlilerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma bölgesine, helikopterle 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan birlikler sevkedildi. Bölgede silahlı bir grup teröristin kıstırıldığı ifade edildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit güvenlik korucusu Dündar'ın cesedi helikopterle çatışma bölgesinden alınarak, Siirt Devlet Hastanesi Morgu'na getirildi. Yarın düzenlenecek tören ardından şehit güvenlik korucusu Dündar, Çizmeli Köyü'nde toprağa verilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bir güvenlik korucusunun şehit olduğu olayla ilgili Eruh Kaymakamı Murat Dayanç imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Bilgili Köyü'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "21.06.2017 tarihinde saat 22.00 sularında ilçemiz Bigili Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplrının güvenlik güçlerimize açmış oldukları ateş sonucu bir güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Söz konusu terör eylemini yapan bölücü terör örgüt mensuplarının Bilgili Köyü sınırları içerisinde olabileceğinden yapılacak operasyonların sağlıklı bir şekilde Kaymakamlığımızca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32'nci maddesi c) fıkrası uyarınca Bilgili Köyü mülki sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde 22.06.2017 tarihi saat 01.00'dan 23.06.2017 tarihi saat 01.00'a kadar önleyici bir tedbir olarak sokağa çıkma asağı ilan edilmiştir."