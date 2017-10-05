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Eruh'ta 25 öğrenci yemekten zehirlendi

Siirt'in Eruh ilçesinde Kekliktepe Köyü'nde okulda yemekten zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

05.10.2017 - 18:29
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Eruh'a bağlı Kekliktepe Köyü Ortaokulu'nda eğitim gören 25 öğrenci karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri üzerine alileri tarafından Siirt'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin öğlen okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri belirtildi.

SÜTLAÇTAN ZEHİRLENDİLER

Zehirlenen öğrencilerin velilerinden Selahattin Yıldız, çocuğunun okulda yediği sütlaçtan zehirlendiğini ileri sürerek, "Okula gittiğim sırada, öğrenciler karınlarını tutarak kıvranıyorlardı. Öğretmenlerine sorduğumda zehirlendiklerini öğrendim ve aracıma bindirdiğim öğrencileri hastaneye getirdim. Sağlık durumları iyi ancak çıkan yemekler konusunda okul yönetimini uyarmıştık" dedi.

Eruh'ta 25 öğrenci yemekten zehirlendi

Eruh'ta 25 öğrenci yemekten zehirlendi

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