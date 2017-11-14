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Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

Siirt'in Eruh ilçesinde 43,5 gravite ile Türkiye'nin en kaliteli petrolü çıkıyor. Bölgede kuyu sayısı 6'ya çıkarılacak.

14.11.2017 - 12:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesine bağlı Bayıryüzü köyündeki Doğu Sadak-1 petrol arama kuyularında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile petrol arama kuyularında incelemelerde bulunan Vali Atik, Aladdin Middle East Petrol Arama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sayer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

TERÖRLE DEĞİL HİZMET VE YATIRIMLA ANILMASI İSTENİYOR

Atik, Eruh'un adının terörle değil, güzel hizmet ve yatırımlarla anılmasını istediklerini belirterek Türkiye'nin en kaliteli petrolünün ilçede üretilmesinin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını ve kaderini değiştireceğini söyledi.

KUYU SAYISI 6'YA YÜKSELECEK

Doğu Sadak-1 petrol arama sahasındaki kuyu sayısının 6'ya yükseleceğini aktaran Atik, kuyulardan 2 bin 400 metre derinlikten günde yaklaşık bin varil ham petrolün çıkarıldığını, çıkarılan ham petrolün Batman TPAO'da işlendiğini anlattı.

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

"TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ PETROLÜ ÇIKIYOR"

Aladdin Middle East Petrol Arama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sayer de Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Eruh'ta ürettiklerini ifade etti.

İlk kuyunun 2014'te bulunduğunu dile getiren Sayer, "Önümüzdeki günlerde altıncı kuyunun sondajına başlayacağız. Günlük üretimimiz, 4 üretim kuyusundan ortalama bin varil civarındadır. Net petrol olarak 43,5 gravite ile Türkiye'nin en kaliteli petrolü Eruh'ta çıkıyor." dedi.

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

GRAVİTE YOĞUNLUĞUN AZALMASIYLA YÜKSELİR

Petrol ne kadar hafif olursa gravitesi o kadar yüksek olur. Petrol ne kadar yoğun ve koyu renkli olursa değeri o kadar az ve gravitesi de o kadar düşüktür. Gravite, uluslar arası bir birim olup genelde 10 ile 48 arasında değişmektedir. Gravite petrolün yoğunluğu anlamına gelmez, yoğunlukla ters orantılıdır.

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor
Siirt Valisi Ali Fuat Atik (solda)

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

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