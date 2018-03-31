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Eruh'ta şehit olan 6 korucu son yolculuklarına uğurlandı

Şehit Mehmet Oktay 7 çocuk , şehit Abdullah Yüztaş 8 çocuk, şehit Mehmet Eren 9 çocuk, şehit Nevzat Gökçe 6 çocuk, şehit Sıddık Ertan 8 çocuk babasıydı.

AA | 31.03.2018 - 10:38..
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Eruh'ta şehit olan 6 korucu son yolculuklarına uğurlandı

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusu için dün tören yapıldı.

Şehit olan güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ile Nevzat Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.

Eruh'ta şehit olan 6 korucu son yolculuklarına uğurlandı

Okunan duaların ardından cenazeler vatandaşların omuzlarında ambulanslara taşındı. Şehitlerin cenazeleri daha sona toprağa verilmek üzere Ekmekçiler köyüne uğurlandı.

Şehit cenazelerinin taşınması sırasında şehit yakını kadınlar, Kürtçe ağıtlar yakarken, bazılarının fenalık geçirdiği görüldü. Köy mezarlığına getirilen şehit cenazeleri, burada okunan dualar ve yine yakılan Kürtçe ağıtlar arasında toprağa verildi.

Eruh'ta şehit olan 6 korucu son yolculuklarına uğurlandı

Eruh'ta şehit olan 6 korucu son yolculuklarına uğurlandı

38 ÇOCUK YETİM KALDI

Terör örgütü saldırısında 6 güvenlik korucusu şehit olurken, geride ise toplam 38 çocuk yetim kaldı. Güvenlik korucusu 26 yaşındaki Seyfettin Başkurt'un bekar olduğu öğrenilirken, evli olan diğer 5 güvenlik korucusunun toplam 38 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit olan köy korucuları ve yetim kalan çocuklarının sayısı şöyle:

"27 yaşındaki şehit Mehmet Oktay, evli 7 çocuk babasıydı, 40 yaşındaki şehit Abdullah Yüztaş, evli ve 8 çocuk babası, 44 yaşındaki şehit Mehmet Eren, evli ve 9 çocuk babasıydı, 37 yaşındaki şehit Nevzat Gökçe, evli ve 6 çocuk babasıydı, 46 yaşındaki şehit Sıddık Ertan, evli ve 8 çocuk babasıydı."

Eruh'ta şehit olan 6 korucu son yolculuklarına uğurlandı

Eruh'ta şehit olan 6 korucu son yolculuklarına uğurlandı

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