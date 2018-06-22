Erzincan Etnografya Müzesi'nde geçmişe yolculuk

Erzincan Kemaliye'de tarihi bina içinde bulunan Etnografya Müzesi’nde etnografik eşya ve folklorik kıyafetler sergileniyor.

Herhangi bir ücret ödenmeksizin, ilçe merkezi ve Kemaliye köyü sakinlerinin yanı sıra gurbetteki Kemaliyeli vatandaşların bağışları ile toplanan tüm etnografik eşyalar, müze ziyaretçilerine Kemaliye’nin engin kültürü hakkında izlenimler bırakarak, geçmişi günümüze taşıyor.

YAPILIŞ TARİHİ BİLİNMİYOR

Kemaliye Müzesi'nin bulunduğu tarihi binanın yapılış tarihi tam olarak bilinmiyor. Dış cephenin kesme büyük taşlardan yapılmış olması, binaya estetik ve ihtişam kazandırıyor.

Fırat Nehri'ne bakan arka cephe ahşap malzemeyle yapılırken binanın pencereleri ve pencere kolları da özgün mimariyi yansıtan önemli kısımlar olarak göze çarpıyor

RESTORE EDİLDİ

Uzunca bir süre binanın alt katı Ceza ve Tutukevi olarak kullanılsa da 1999 yılında tamamını Kemaliyelilerin sağladığı maddi imkanlarla Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla, restorasyon yapıldı.

Binanın orta katının girişinde bulunan oda, sedirle kaplanarak, Kemaliye Kültür Turizm ve Folklor Derneği’ne fasıl ve folklor gösterileri için ayrıldı.

600'E YAKIN TARİHİ ESER YER ALIYOR

Orta katın girişinden sonra bulunan büyük salon, ara holler, bir büyük ve üç küçük odadan oluşan bölümleri etnografik eşya ve folklorik kıyafetler sergileniyor.

Kemaliye Etnografya Müzesi'nde toplanan 600’e yakın tarihi eşya ve folklorik kıyafetler, bağışlayanların isimleriyle birlikte ışıklı camekanlar içerisinde, açıkta ve cansız mankenlerin üzerinde sergileniyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kemaliye Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

BAĞIŞLANAN EŞYALARDAN OLUŞUYOR

Kemaliye Etnografya Müze Sorumlusu Özlem Başdoğan, 1800'lü yıllarda bir Ermeni Kilisesi olarak yapılan müze binasının daha sonra üst katının bir Halı Fabrikası olarak kullanıldığını, alt katının ise hapishane olarak kullanıldığını söyledi.