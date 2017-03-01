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Erzincan merkezli FETÖ operasyonu:18 tutuklama

Örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddia edilen eski 18 emniyet mensubu tutuklandı.

01.03.2017 - 09:51
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Erzincan merkezli FETÖ operasyonu:18 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen eski 26 emniyet mensubunun örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını belirledi.

Erzincan merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 25'i yakalandı.

18 TUTUKLAMA

Terörlü Mücadele Şubesine götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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