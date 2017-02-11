Erzincan Valiliği, Cumhuriyet'in haberini yalanladı

Erzincan'daki Gani Efendi Köyü'nde bulunan cemevine ait kütüphanede yangın çıktı. Cumhuriyet gazetesi, söz konusu yangını bir saldırı olarak göstererek, yeni bir provokasyona imza attı.

Aleviler üzerinden algı yapmaya çalışan Cumhuriyet'in bu oyunu; Erzincan Valiliği'nin ve köy muhtarının açıklamalarıyla suya düştü.

MUHTAR SALDIRIYI YALANLADI

Gani Efendi Çiftliği Köyü Tamer Geyik, yangının kimliği belirsiz kişiler tarafından değil köyde yaşayan engelli bir çocuk tarafından çıkarıldığını söyledi.

U.T. İSİMLİ 14 YAŞINDAKİ DOWN SENDROMLU..

Erzincan Valiliği de, Cumhuriyet'in provokasyonu yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar neticesinde, olayın failinin U.T isimli 14 yaşında Down Sendromlu ve engelli bir çocuk olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Sosyal medyada 'Erzincan’da Cemevi Yakıldı' şeklinde çıkan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. 9 Şubat günü saat 14.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi, 110 İtfaiye Müdürlüğü tarafından 156 Jandarma ihbar hattı aranarak, Gani Efendi Köyünde bulunan Cemevinde yangın olduğu bildirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye marifetiyle Gani Efendi Köyü Cemevi'nde yapılan incelemede, Cemevinin yan eklentisinde bulunan kitaplık ve işçilere ait malzemelerin konulduğu bölmenin yandığı tespit edilmiştir. Erzincan itfaiyesi tarafından yanan odanın içerisi söndürülmüştür. İbadethane olarak kullanılan kısmın söz konusu odadan ayrı olduğu, herhangi bir zarar ve ziyanın olmadığı görülmüştür. Yapılan araştırmalar neticesinde, olayın failinin U.T isimli 14 yaşında Down Sendromlu ve engelli bir çocuk olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiştir."