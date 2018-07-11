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Erzincan'da 15 Temmuz sergisi açıldı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz kronoloji sergisi ile 15 Temmuz konulu kitap sergisi açıldı.

AA | 11.07.2018 - 17:14..
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Erzincan Belediyesi Kültür Evi arkasındaki alanda, İl Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan 50 fotoğraf ve 162 kitabın yer aldığı serginin açılışına, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş ile eski milli futbolcular Ali Gültiken, Ergün Penbe, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin katıldı.

ETKİNLİKLERE DAVET

Vali Ali Arslantaş, "15 Temmuz'un ilk yıl dönümünde, milletin demokrasisine, ülkesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini, kararlığını gösterip karanlık kuyulardan nasıl aydınlıklara çıktığına hep birlikte şahitlik etmiştik. Yine yıl dönümü programları kapsamında ilk etkinliğimizi başlatıyoruz. Tüm halkımızı 15 Temmuz Pazar akşamına kadar yapacağımız etkinliklere davet ediyoruz." dedi.

Erzincan'da 15 Temmuz sergisi açıldı

5 GÜN BOYUNCA ZİYARET EDİLECEK

Açılışın ardından 15 Temmuz hain darbe girişimine dair fotoğraflar ve kitaplardan oluşan sergi ziyaret edildi. Sergi, 5 gün süreyle açık kalacak.

Erzincan'da 15 Temmuz sergisi açıldı

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