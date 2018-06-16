Erzincan'da 3 terörist daha öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Erzincan Kemah kırsalında keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyon neticesinde, silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

KANDİL DE BOMBALANDI

Açıklamada, Kuzey Irak’ın Kandil bölgesine yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıklandı.