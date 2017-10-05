Erzincan’da 5 PKK'lı hava operasyonuyla öldürüldü

Erzincan’a 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Gülen Ormanları bölgesi Molla Ahmetler Mezrası yakınlarında İHA tarafından en az 5 kişi olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist grubu tespit edildi.

ÜZERLERİNE BOMBA YAĞDIRILDI

F4 savaş uçakları ve diğer hava araçlarıyla düzenlenen operasyonda teröristlerin üzerlerine bomba yağdırıldı.

5 CESEDE ULAŞILDI

Hava harekatının ardından jandarma komando timlerinin bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde 5 teröristin cesedine ulaşıldı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklama da bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.