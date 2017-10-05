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Erzincan’da 5 PKK'lı hava operasyonuyla öldürüldü

Erzincan’ın Refahiye ilçesi kırsalında İHA ile tespit edilen 5 PKK'lı terörist savaş uçakları tarafından vurularak öldürüldü.

05.10.2017 - 11:02
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Erzincan’da 5 PKK'lı hava operasyonuyla öldürüldü

Erzincan’a 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Gülen Ormanları bölgesi Molla Ahmetler Mezrası yakınlarında İHA tarafından en az 5 kişi olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist grubu tespit edildi.

ÜZERLERİNE BOMBA YAĞDIRILDI

F4 savaş uçakları ve diğer hava araçlarıyla düzenlenen operasyonda teröristlerin üzerlerine bomba yağdırıldı.

5 CESEDE ULAŞILDI

Hava harekatının ardından jandarma komando timlerinin bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde 5 teröristin cesedine ulaşıldı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklama da bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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