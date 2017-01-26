Erzincan'da 70 kaçak yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Refahiye karayolunun ilçe girişinde yaptıkları kontrolde durumundan şüphelendikleri otobüsü durdurdu.

AFGANİSTAN, BANGLADEŞ, SURİYE VE PAKİSTAN..

İncelemede otobüste bulunan Afganistan, Bangladeş, Suriye ve Pakistan uyruklulardan oluşan, bir kız çocuğu ve bir kadının da aralarında yer aldığı 70 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu kişilerin sınır dışı edilmek üzere Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne götürülecekleri belirtildi.