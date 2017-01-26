taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.755
USD
3,8635
EURO
4,1315
ALTIN
147,76
PETR
56,1800

Erzincan'da 70 kaçak yakalandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 70 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

26.01.2017 - 17:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Refahiye karayolunun ilçe girişinde yaptıkları kontrolde durumundan şüphelendikleri otobüsü durdurdu.

AFGANİSTAN, BANGLADEŞ, SURİYE VE PAKİSTAN..

İncelemede otobüste bulunan Afganistan, Bangladeş, Suriye ve Pakistan uyruklulardan oluşan, bir kız çocuğu ve bir kadının da aralarında yer aldığı 70 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Erzincan'da 70 kaçak yakalandı

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu kişilerin sınır dışı edilmek üzere Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne götürülecekleri belirtildi.

Erzincan'da 70 kaçak yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

361
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

339
Rusya'dan Trump'a yanıt

Rusya'dan Trump'a yanıt

71
Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

221
NATO'dan işkence açıklaması

NATO'dan işkence açıklaması

19
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

856
Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara iniyor

271
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM