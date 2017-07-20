Erzincan’da askeri araca saldırıya 4 tutuklama

9 Temmuz günü öğle saatlerinde Üzümlü İlçesi'ne bağlı Avcılar Köyü yakınlarında meydana geldi.
Askeri aracın geçişi sırasında menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.
Terör olayının aydınlatılmasına yönelik Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen A.S., H.E., C.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Erzincan Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 4 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.