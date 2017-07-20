Erzincan’da askeri araca saldırıya 4 tutuklama

Galatasaray Tosic'in amcasını transfer ediyor

Kardeşinin tutukluluk kararının devam kararı nedeniyle mahkeme heyetine küfür eden M.F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FETÖ sanığı yakını mahkeme heyetine küfür etti

Nerede yaşadığınız IQ'nuzun belirlenmesinde rol oynuyor.

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Game of Thrones rekora doymuyor

Bir yıl aranın ardından 7. sezonuyla Temmuz ayında izleyenleriyle buluşan Game of Thrones, ilk bölümüyle 16 milyon kişi tarafından izlendi.