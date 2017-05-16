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Erzincan'da bir otobüsten 114 kaçak Afgan çıktı

Erzincan'da şüphe üzerine durdurulan 49 kişilik bir yolcu otobüsünden 114 kaçak Afgan çıktı.

16.05.2017 - 10:29
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erzurum- Erzincan karayolu üzerindeki Üzümlü ilçesi yakınlarında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Erzincan'da bir otobüsten 114 kaçak Afgan çıktı

114 AFGAN ÇIKTI

Yapılan incelemede 49 koltuğu bulunan yolcu otobüsünde, aralarında çocukların da bulunduğu 114 Afgan vatandaşı görüldü. Yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan Afganlar, Üzümlü ilçesi'nde ihtiyaçları karşılanıp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

Erzincan'da bir otobüsten 114 kaçak Afgan çıktı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Erzincan'da bir otobüsten 114 kaçak Afgan çıktı




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