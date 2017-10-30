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Erzincan'da bozayı vuran avcıya para cezası

Erzincan'da nesli tehlike altındaki bozayıyı vuran avcı K.K'ya 16 bin lira ceza kesildi.

30.10.2017 - 16:20
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Olay, geçen hafta sonu Erzincan merkeze yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Köyü yakınlarında meydana geldi. Şehir dışından av için köye gelen 6 kişilik gruptaki 36 yaşındaki K.K.'nın, nesli tehlike altındaki bozayı vurduğu, jandarma tarafından tespit edildi.

KORUMA ALTINDAKİ AYIYI AVLADI

Avcı hakkında yasal işlem başlatılırken, gerekli tespitin yapılması ardından 363 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, Merkez Av Komisyonu Kararı'na göre, nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki hayvanları avladığı için de 16 bin lira para cezası uygulanmasına karar verildi.

Erzincan'da bozayı vuran avcıya para cezası

BELGESİ YOKSA CEZA DAHA DA ARTACAK

Jandarma tarafından başlatılan yasal işlemin ardından, ilgili tutanağın Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'ne gönderileceği, burada yapılan incelemede avcının bölgede yasal izinle avlanmadığı tespit edilirse cezanın artacağı belirtildi.

Erzincan'da bozayı vuran avcıya para cezası

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