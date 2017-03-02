taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,6934
EURO
3,8971
ALTIN
147,81
PETR
56,2200

Erzincan'da bulunan yavru ayı bakımda

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yavru boz ayı, Kars'ta bakıma alındı.

02.03.2017 - 12:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yavru boz ayı, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

VATANDAŞLAR BULDU

KAÜ Yaban Hayatı Koruma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ekin Emre Erkılıç, yavru ayının Erzincan'ın Refahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduğunu söyledi.

Erzincan'da bulunan yavru ayı bakımda

1- 1,5 AYLIK

Erkılıç, yavru ayının tedavi altına alındığını ve gerekli bakımının da yapıldığını hatırlatarak, "Büyüklüğü ve ağırlığı kadarıyla 1-1,5 aylık civarında yaşı var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bize ulaştırıldı." dedi.

Erzincan'da bulunan yavru ayı bakımda

SAĞLIK DURUMU İYİ

Erkılıç, yapılan incelemelerde yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğununu söyledi. Yavru ayıyı misafir edeceklerini bildiren Erkılıç, şunları söyledi:

"Yaptığımız muayenede herhangi bir hastalık bulgusuna rastlamadık. Bu süreçte bakım ve beslemesini yapıp gerekli büyüklüğe ulaştığında ilgili işlemleri yapacağız. Büyük bir ihtimalle 3-4 ay misafirimiz olacak. Daha sona ilgili yerlerle iletişime geçilerek ilgili yerlere göndermeye çalışacağız. Türü boz ayı. Bakımı gönüllü öğrencilerle birlikte tarafımızca yapılacak. Belirli aralıklarla muayenesini yapacağız. Bu sürede annesi olmadığı için annesine muhtaç olduğu için süt ile beslenmesini bakımını yine gönüllü öğrenciler tarafından yürütmeye çalışacağız."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

206
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

86
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

13
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

152
Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

5
Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

66
ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğraflarına yanıt

ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğraflarına yanıt

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM