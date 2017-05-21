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Erzincan’da dolu tarım ürünlerine zarar verdi

Üzümlü ilçesinde aralıklarla devam eden sağanağın ardından, etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi.

21.05.2017 - 00:15
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İlçede etkisini gösteren sağanağın ardından, Bayırbağ, Karakaya, Göller, Demirpınar ve bazı köylerde dolu yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde ceviz tanesi büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle, bölgede bulunan tarım ürünleri, ev çatıları, güneş enerjisi panelleri ve araçlar zarar gördü.

Erzincan’da dolu tarım ürünlerine zarar verdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dilek Özgül, beraberindeki ziraat mühendisleri ile zarar tespit çalışması yaptı. Tarla ve bağlarda incelemelerde bulunan Özgül, çiftçiler ile görüşerek, bilgi aldı.

Karakaya Köyü Muhtarı Salim Aksu, dolu sonrası köyde zarar tespit çalışması yapıldığını belirterek, "Yağan dolu cevizden daha büyük diyebiliriz. Birer saat aralıklarla devamlı yağdı. Karakaya Köyü olarak büyük bir zararımız var. Çiftçilerimizin ürünleri, güneş enerjileri, çatıları zarar gördü. Devletimiz zararı olan vatandaşımıza yardımcı olursa iyi  olur. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gelip zarar tespiti yaptı. AFAD Müdürlüğü de aradı gelip, onlarda zarar tespiti yapacaklar" diye konuştu.

Erzincan’da dolu tarım ürünlerine zarar verdi

Bayırbağ Köyü Muhtarı Yaşar Eser de dolu nedeniyle tarım ürünlerinin büyük oranda zarar gördüğünü vurgulayarak, "Dün akşam başlayan yağmur ardından  doluya çevirdi. Dolu sonucu köyümüzün tarım ürünlerinde yüzde 70 zarar var.  Meyvelerimizin tümünde zarar var. Çiftçilerimiz için devletten yardım bekliyoruz.  İnşallah yardım edilir. Bizde bu zarardan kurtuluruz." dedi.

Çiftçilerden Lokman Toprak da tarım ürünlerinin dolu nedeniyle zarar gördüğünü ve mağdur olduklarını aktardı.

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