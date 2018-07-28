Erzincan'da iki PKK'lı öldürüldü

Sağlık Bakanlığının seferber olduğu küçük Zeynep taburcu oldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç'un kulübe 50 milyon dolar hibe ettiği açıklandı.

Ali Koç kulübe 50 milyon dolar hibe etti

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’nın kullandığı 2 sığınak imha edildi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding'in firari isimleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu’nun Amerika’daki lüks yaşamları AA tarafından görüntülendi

1 Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım CHP Parti Meclisi Üyesi ve Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, CHP Genel Başkan adayı olarak önerilmek istediğini söyledi.

2 Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner Sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla 'en genç milyoner' olan Kylie Jenner'ın serveti 900 milyon dolar.

3 Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti Alevlerin arasında kalan bir Yunanistan vatandaşı, yaşadığı dehşeti kameraya aldı. Görüntülerde hızla ilerleyen alevlerin önüne çıkan her şeyi kül ettiği görülüyor.

4 Berk Oktay'ın gizli fotoğraflarını eşi sızdırdı Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın çıplak ve müstehcen fotoğraflarını sızdıranın eşi olduğu ortaya çıktı.

5 Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar Manken Şıkel, "Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan?" sorusuna "At" yanıtını verdi.

6 Fetullahçı Hakan Şükür'e tepki: Vatanına sırtını döndün Kanlı darbe girişiminden önce FETÖ elebaşı Gülen'in yanına kaçan Hakan Şükür, vatanına sırtını dönmediği yalanına sarıldı.