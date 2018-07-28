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Erzincan'da iki PKK'lı öldürüldü

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda insansız hava araçlarının 2 teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

AA | 28.07.2018 - 12:45..
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Erzincan Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 18-01(54) Operasyonu" kapsamında Kemah ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, J-SİHA (Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı) atışıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Valiliğin yaptığı açıklamada "İcra edilen pusu - dinleme ve keşif - gözetleme faaliyetleri esnasında operasyon birliklerince 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Jandarma Genel Komutanlığına ait J-SİHA atışıyla etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

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