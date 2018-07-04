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Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

Refahiye ilçesindeki Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli astsubay, makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 04.07.2018 - 01:50..
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Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), dün öğlen saatlerinde makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Askerler tarafından çok sevilen biri olduğu öğrenilen Bol’un Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit Mahallesi’nde bulunan ailesine acı haber verildi. Bekar olduğu öğrenilen astsubayın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip defnedilmesi bekleniyor.

Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

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