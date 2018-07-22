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Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

Erzincan'da yaşayan Mehmet Aslan, önceki gün 13 keçisini ağaçlık alanda kaybetti. Yavru kangal köpeği 5 saatlik aramanın sonunda keçileri bulmayı başardı.

İHA | 22.07.2018 - 00:45..
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Erzincan’da yavru kangal köpeği, sahibinin kaybettiği keçileri, 5 saatlik arama sonucunda bularak sahibine teslim etti.

Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

Yavru kangal kaybolan keçileri buldu VİDEO

KEÇİLERİ BULDU VE EVE GETİRDİ

Erzincan’ın Kemaliye İlçesi Salkımlı yaylasında hayvancılık ile uğraşan Mehmet Aslan, önceki gün 13 keçisini ağaçlık alanda kaybetti. Bir süre keçileri arayan sürü sahibi tüm çabalarına rağmen keçileri bulamadı.

Sürü sahibi daha sonra kaptan isimli yavru kangal köpeğinin de sürünün yanında olmadığını fark etti. 5 saatin ardından aramalarına devam eden sürü sahibi, yavru kangalın kaybolan keçileri önüne katarak kendisinin yanına getirdiğini gördü.

Sürü sahibi, yavru kangalın kaybolan keçileri önüne katarak getirdiği o anları cep telefonu ile kaydetti.

Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

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Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

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