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Erzincan'da masaj salonuna fuhuş operasyonu

Fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

23.05.2017 - 10:43
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Erzincan'da masaj salonuna fuhuş operasyonu

Erzincan'da fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erzincan'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.

İhbarın ardından yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, salonda çalışan dört kadın ile işletmeci Sevilay K. ve Aygün Ç'yi gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, masaj salonunda fuhuş yapıldığını itiraf ettikleri belirtildi.

Gözaltına alınan 4 kadın, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen işletmeci Sevilay K. ve Aygün Ç. ise "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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