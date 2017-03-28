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Erzincan'da PKK sığınakları imha edildi

Erzincan'da bölücü terör örgütü PKK mensuplarının barınma ve sığınma alanlarına Kobra helikopterlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

28.03.2017 - 10:40
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pkk

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca 25-27 Mart 2017 tarihleri arasında, Erzincan'ın Kemah ilçesi Munzur-Mercan Dağları Dereşoran Vadisi bölgesinde helikopter destekli Jandarma Özel Harekat, Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 17-08 Operasyonu icra edildi.

PKK'NIN SIĞINMA ALANLARI İMHA EDİLDİ

Yoğun kar örtüsü ve sarp arazi kesiminde başarı ile icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının barınma ve sığınma alanları imha edildi.

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