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Erzincan'da PKK'ya büyük darbe

Erzincan Valiliği PKK'ya karşı yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeleri açıkladı.

21.10.2017 - 21:42
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı mücadele devam ediyor.

Erzincan'da Erzincan Valiliği'nin koordinasyonunda düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Erzincan Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Söğütlü Köyü, Taşlıca Mezrası mevkiindeki ormanlık alan içerisinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Budak, 17-08/13 operasyonu kapsamında 21.10.2017 (bugün) sabah saat 07:00’dan itibaren icrasına başlanan T/A faaliyeti esnasında toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bulunmuş olup, yapılan kontrolde; 1 adet RPG-7 rokeatar, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet BİXİ makinalı tüfek, 200 adet BİXİ makinalı tüfek mühimmatı (mayonlu), 1 adet 9 mm. çapında Browning marka tabanca, 10 adet Kaleşnikof P.T. şarjörü, 400 adet Kaleşnikof P.T. mühimmatı, 5 adet el bombası, 200 gr. C-4 plastik patlayıcı, 47 adet fünye,

Erzincan'da PKK'ya büyük darbe

1 adet Yaesu marka büyük telsiz, 4 adet Yaesu marka el telsizi, 1 adet Sony marka kamera, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet radyo, 1 adet pusula, 13 adet küçük pil ve bloğu, 2 adet akım ölçer, 2 adet not defteri, 2 adet EYP düzeneği /hazır, 1 adet 12 volt akü, eğitim ders notları, kablolar ve bataryalar ele geçirilmiştir. Bölgede 1 sığınak ve toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan daha bulunmuş olup, arama tarama faaliyetleri devam etmektedir.

İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Erzincan'da PKK'ya büyük darbe

Erzincan'da PKK'ya büyük darbe

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