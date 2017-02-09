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Erzincan'da sazan balığından sucuk ürettiler

Erzincan’da bir girişimci, "en kılçıklı balık" diye bilinen sazandan sucuk üretmeye başladı.

09.02.2017 - 15:02
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Erzincan’da Fırat Nehri'nin Karasu kolunda yakalanan sazandan çorba, çiğ köfte, hamburger, pide, döner, köfte, lahmacun ve tatlı imal eden Salih Kara, son olarak bu balıktan sucuk üretimi için kolları sıvadı.

BİRÇOK DENEME YAPTI..

Yaklaşık 3 ay önce Gıda Mühendisi Sümeyye Kocatürk ile çalışmalara başlayan Kara, sazan balığının kılçıklarını çıkararak elde ettiği kıymayı sucuğa dönüştürmeye yönelik birçok deneme yaptı. Sazan balığının kılçıklarını özel bir yöntemle ayıklamayı başaran Kara, baharat karışımı ile yoğurduğu balık kıymasını 24 saat dinlendirdikten sonra bağırsaklara basarak sucuk haline getirdi.

Erzincan'da sazan balığından sucuk ürettiler

2 AY ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR

Salih Kara, hedefinin, imal ettiği sucukları kentin markası haline getirmek olduğunu söyledi. Bunun için yaptığı işle adeta hayatının bütünleştiğini vurgulayan Kara, şunları ifade etti: “Balığı kullanarak çorbadan tatlı, çiğ köfte, hamburger ve pideye kadar birçok şeyi yapabiliyorduk. Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde 2012-2016 yıllarında öğrenim gören yeğenim Sümeyye Kocatürk’ün derslerde sucuğun nasıl yapıldığına dair bilgi edinmesi üzerine bu durum bizde ‘acaba balıktan sucuk yapabilir miyiz’ fikrini oluşturdu. Yaklaşık 2 aydır bunun üzerinde çalışıyoruz ve hayli mesafe kat ettik. Sucuğun sazan balığı dışında deniz balığından imal edilmesi pek mümkün görünmüyor çünkü sazan balığı akan suya karşı yüzdüğü için diğer balıklara oranla biraz daha kas oranı yüksek. Yani sığır etine yakın sıklıkta bir ete sahip. Bununla birlikte sazan balığının bir olumsuz yönü var ki o da çok aşırı kılçıklı bir balık olmasıdır fakat biz sazan balığının kılçıklarını çiğken ayıklayarak balığın etini kıymaya dönüştürebiliyoruz. Böylelikle dünyanın en kılçıklı balığından sucuk üretebiliyoruz."

Erzincan'da sazan balığından sucuk ürettiler

Erzincan'da sazan balığından sucuk ürettiler

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