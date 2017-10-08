Erzincan'da SİHA'lar 5 PKK'lıyı vurdu

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, hava operasyonlarıyla örgüte ağır darbeler vurmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren SİHA'lar da, bu operasyonların adeta bel kemiğini oluşturuyor.

SİHA'LARDAN GEÇİT YOK

CHP ve HDP tarafından terörle mücadele kullanılması istenmeye SİHA'lar, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kanlı bir saldırıyı daha önledi.

MEHMETÇİK OLAY YERİNDE

Güvenlik güçlerini pusuya düşürmeye çalışırken tespit edilen PKK'lı teröristler, SİHA'lar tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Öldürülen 5 terörist, Mehmetçik tarafından sarı torbalara konuldu.