Erzincan'da trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Erzincan Çağlayan karayolu Yeşilyurt mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından araçlarda sıkışan yaralılar için bölgeye Erzincan İl Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Nuri Paça (45), Ercan Yıldırım (28), Mercan Delen (62), Hüseyin Arslan (27), Kıymet, Asmen ve Irmak Paça kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, 24 AC 937 plakalı otomobil sürücüsü Nuri Paça ve Mercan Delen ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.