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Erzincan'da 'tukan' cinsi kuş ele geçirildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan ve Güney Amerika’nın tropikal ormanlarında yaşayan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi.

AA | 23.02.2018 - 16:51..
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Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E-80 karayolunun Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi mevkisindeki yol kontrol noktasına gelen ve İstanbul'a giden İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu.

Erzincan'da 'tukan' cinsi kuş ele geçirildi

İZİNSİZ YURDA SOKULAMIYOR

Otobüsteki aramada, İran uyruklu yolcu M.K.A'ya ait olduğu belirlenen ve yolcu koltuğu altındaki kafeste yer alan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi. Kuşun yurda sokulmasının izne tabi olmasına rağmen kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği belirlendi.

Erzincan'da 'tukan' cinsi kuş ele geçirildi

DEĞERİ 25 BİN LİRA

Açıklamada, "tukangiller" familyasından olan, Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşayan, kırmızı uçlu siyah büyük gagalı, güçlü ayaklı, kısa ve yuvarlanmış kanatları bulunan, 4-5 renk tüy tonuna sahip kuşun piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğu bilgisi paylaşıldı.

Erzincan'da 'tukan' cinsi kuş ele geçirildi

El konulan kuş, Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K.A. da jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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