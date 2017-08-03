Erzincan'da yangın: 15 ev yandı

Kent merkezine 105 kilometre uzaklıktaki Refahiye İlçesi'ne bağlı Aydoğan Köyü yaylasında bugün öğlen saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılıp, evlere sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Rafahiye ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

15 EV KÜL OLDU

15 ev ve 1 mescidin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.













