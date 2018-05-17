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Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyor

132 yılda yapımı tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yollarına meydan okuyor.

AA | 17.05.2018 - 11:38..
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Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'de inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı.

Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyor

Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye bağladı.

Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyor

YOL ÜZERİNDE 38 TÜNEL BULUNUYOR

Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan Karanlık Kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunan 7 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılıyor.

Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyor

BÜYÜLEYEN BİR MANZARAYA SAHİP

Fırat Nehri kıyısında Kemaliye'den Divriği'ye uzanan ve daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de misafirlerini büyülüyor.

Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyor

GUOLİANG TÜNELİ'NDEN DAHA TEHLİKELİ

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı internet sitesince 2 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak belirlenen Taş Yolu'nun, Çin'deki dünyaca ünlü "Guoliang Tüneli" olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyorGuoliang Tüneli - Çin

MACERA ARAYAN ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye'de, yürüyüş ya da araçla zorlu bir yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri ağırlayan Taş Yolu'nun yanı sıra Karanlık Kanyon'da "Base Jamp" ve "Wingsuit" atlayışları gerçekleştirilebiliyor.

Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyor

Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyor

Bu özellikleri ile her yıl çok sayıda adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turisti misafir eden ilçe ve Taş Yolu, macera tutkunlarına unutulmaz güzellikler sunuyor ve maceralar yaşatıyor.

Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyor

Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, Taş Yolu'nun Kemaliyeliler için her zaman vadiden çıkış ve kurtuluş yolu olarak görüldüğünü belirtti.

Haznedar, nehrin ılıman ikliminden faydalanan yöre halkının 18. yüzyılda İç Anadolu'ya bağlantının sağlanması amacıyla bir yol açılmasına karar verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Taş Yolu, tarih boyunca Kemaliyeliler için hep vadiden çıkış için kurtuluş yolu olarak gözükmüştür. Eğinliler katır kervanlarıyla Giresun Limanı'na, oradan da gemilerle İstanbul'a ulaşırdı. Bu sebeple Fırat Vadisi'nden nehrin ılıman ikliminden faydalanarak 18. yüzyılda bir yol açılması düşünüldü ve sürekli bu yol üzerinde çalışmalar yapıldı. Kazma kürekle adeta iğneyle kuyu kazıyan yöre halkının çalışmaları netice vermeyince merhum Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu, 'Siz bir koyun, ben devlet olarak iki koyacağım ve hep birlikte bu yolu açacağız' dedi. Daha sonra tabii teknoloji, iklimler değişti, karlar azaldı. Bu sefer de Erzincan'ın bir başka medarıiftiharı Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı olunca Avaz bölgesinden Kemaliye'ye büyük bir yol açınca Taş Yolu ulaşım için önemini kaybetti."

Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyor


"YOLDA BÜYÜK YARIKLAR VE KESKİN VİRAJLAR VAR"

Taş Yolu'nun çok zor doğa koşulları altında açıldığını ifade eden Haznedar, "Bu yolda büyük yarıklar ve keskin virajlar var. Yedi kilometre boyunca devam eden yolda araçların karşılıklı birbirini görmesi mümkün değil. Burası, dünyanın en zor yollarından birisi." dedi.

Erzincan'daki 'Taş Yolu' adrenalin tutkunlarını bekliyor

Merkezi İstanbul'da bulunan Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Kemaliye Temsilcisi Ragıp Güneysu da yolun başlı başına adrenalin olduğuna vurgu yaparak, "Buraya gelen birçok insan araçla gitmelerini bırakın 'Ben daha yürüyemeyeceğim' diye heyecan ve korkusunu dile getirip duruyor. Bu yol dünyanın da sayılı tehlikeli yollarından birisi." ifadelerini kullandı.

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