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Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir teröristin öldürüldüğü operasyon, Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

AA | 29.12.2017 - 12:44..
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Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ve jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında dün başlattığı operasyon sürüyor.

Mehmetçik'in karla kaplı, ormanlık ve sarp bir arazide kararlılıkla yürüttüğü operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

Operasyonda, helikopter ile bölgeye inen birlikler, bir süre yürüyerek arazi arama taraması yaptı. Birlikler, bu sırada teröristlerce ormanlık alanda toprak kazılarak yapılan bir sığınağı tespit etti.

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı ViDEO

"TESLİM OL" ÇAĞRISI YAPILDI

Birlikleri yöneten albay, terörist bulunduğu anlaşılan sığınağın etrafının askerlerce çevrilmesinin ardından içerideki teröriste, "Devletin şefkatine sığının. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, teslim olmanız halinde canınıza herhangi bir halel gelmeyecek." şeklinde anons yaparak "Teslim ol" çağrısında bulundu.

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

ATEŞ AÇINCA ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik güçlerine ateş açan bir terörist, yaşanan çatışmada öldürüldü. Çatışma sonrası, bölge bir savaş uçağı tarafından da bombalandı. Yaşanan çatışma anı ise, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

Çatışma sonrası gerekli tedbirleri alarak sığınağa giren Mehmetçik, öldürülen teröriste ait bir kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda mutfak tüpü, çay, şeker, un gibi bir çok yaşam malzemesi ele geçirdi. Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonu devam ediyor.

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

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