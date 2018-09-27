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Erzincan'ı 100 yıl ileri taşıyacak proje başladı

Erzincan'da Bakanlık personeli, müşavirlik personeli ve firma, saha çalışmalarına start verdi.

İHA | 27.09.2018 - 09:24..
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Erzincan’da Tramvay projesinin çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tramvay projesi için kesin proje ihalesine çıktı. İhaleyi bir İsveç firması aldı.

Erzincan'ı 100 yıl ileri taşıyacak proje başladı

SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bakanlık personeli, müşavirlik personeli ve firma, saha çalışmalarına başladı. Güzergah üzerinde zemin etütleri yapılıyor.

İstasyon yerleri belirleniyor. Harita ölçümleri yapıldı. Mimari çalışmalar için projeler hazırlanıyor. Firma birkaç ay içinde projeyi Bakanlığa teslim edecek akabinde Bakanlık yapım ihalesine çıkacak.

Erzincan'ı 100 yıl ileri taşıyacak proje başladı

"ERZİNCAN'I 100 YIL İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “ Söz verdiğimiz gibi sunduğumuz 24 projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve başladığımız günkü Erzincan ile bugünkü Erzincan arasındaki farkı herkes görüyor. Bugün hayata geçirdiğimiz tramvay projesi ile Erzincan’ı 100 yıl ileri götürmüş olacağız. Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir Erzincan bırakmış olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Erzincan'ı 100 yıl ileri taşıyacak proje başladı

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