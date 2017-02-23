Erzincan'ın kadınlardan oluşan acil ekibi

Kentte İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri, 94'ü kadın 162 personel ve 40 ambulans ile hastalar için hayati önem taşıyan acil vakalara müdahale edip hastalara şifa olmak amacıyla görev yapıyor.

HER KONUDA EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Can kurtarıcı olması sebebiyle saniyelerin önem arz ettiği acil sağlık hizmetlerinde paramedik ve acil tıp teknisyeni (ATT) sağlık personeli, vaka ihbarı alınca hastalara bir an önce ulaşıp bir sağlık kuruluşuna sevkini yapmak için adeta zamanla mücadele ediyor.

Bu sebeple ilkyardım bilgisinden ambulans şoförlüğüne kadar sağlık alanında her açıdan donanımlı olması gereken sağlık personeli titiz bir eğitimden geçiriliyor.

YAŞAM ZİNCİRİNİN ANAHTARLARI

Kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti için seferber olan sağlık personeli bu çerçevede gerektiğinde ambulans şoförlüğü yapmak için ileri, güvenli sürüş tekniği eğitiminden de geçiriliyor. Bu eğitimlerden geçen, hastane öncesi acil bakımın parçası olan ve genellikle kritik durumdaki hasta veya yaralıya ilk müdahale eden profesyonel sağlık personeli olarak bilinen paramedik ve ATT, acil tıp hizmetlerinde yaşam zincirinin anahtarı oluyor.

"KADIN ŞOFÖR GÖRÜNCE ŞAŞIRMASINLAR"

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ambulans şoförü ve ATT olarak görev yapan Neslihan Eren de ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra hızlı sürüş teknikleri eğitimi de aldıklarını ifade etti.

Kadın olması sebebiyle ambulans şoförlüğü yaptığını görenlerin zaman zaman şaşırdıklarını aktaran Eren, "Şaşırmalarına gerek yok. Bu konuda bize güvensinler. Bizler ambulans sürüş teknikleri eğitimi aldık. Bu konuda eğitime ve tecrübeye sahibiz. Sirenleri boşuna çalmıyoruz. Ya o anda hastaya gidiyoruz ya da ambulansın içinde hasta taşıyoruz. Sürücülerden ricam ambulansı gördüklerinde lütfen ama lütfen yol versinler." diye konuştu.