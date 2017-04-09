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Erzurum beyaza büründü

Erzurum, bu sabaha karşı yağan kar nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı.

09.04.2017 - 10:47
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Hafta sonu tatili için plan yapanlar güne kar yağışı ile uyanınca şaşırdı. Kentte gece soğuyan hava sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Erzurum beyaza büründü

Tipiyle birlikte lapa lapa yağan kar Erzurum'a kış geri getirdi. Yaza hazırlık yapılan kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü. Kentte oturanlar gardıroplarına kaldırdıkları kışlık kıyafetleri çıkarıp, yeniden soba ve kaloriferlerini yaktı.

Erzurum beyaza büründü

Kar yağışına şaşıranlar, "Bu havalar bize Erzurumlu sanatçı Nurullah Akçayır'ın 'Yazın yağar kar başıma' türküsünü hatırlattı. Bugün piknik yapmayı hayal ederken belki de kayağa gidebiliriz. Kış, Erzurum'a döndü. Bugün 9 Nisan ve lapa lapa kar yağıyor. Erzurum tıpkı kışın olduğu baharda da beyaza büründü." dedi.

Erzurum beyaza büründü

Öte yandan kar yağışı karayollarında sürücüleri de etkiledi. Kış lastiklerini çıkarıp, yazlıkları taktıranlar sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.


Erzurum beyaza büründü

Erzurum beyaza büründü

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