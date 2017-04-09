Erzurum beyaza büründü

Hafta sonu tatili için plan yapanlar güne kar yağışı ile uyanınca şaşırdı. Kentte gece soğuyan hava sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Tipiyle birlikte lapa lapa yağan kar Erzurum'a kış geri getirdi. Yaza hazırlık yapılan kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü. Kentte oturanlar gardıroplarına kaldırdıkları kışlık kıyafetleri çıkarıp, yeniden soba ve kaloriferlerini yaktı.

Kar yağışına şaşıranlar, "Bu havalar bize Erzurumlu sanatçı Nurullah Akçayır'ın 'Yazın yağar kar başıma' türküsünü hatırlattı. Bugün piknik yapmayı hayal ederken belki de kayağa gidebiliriz. Kış, Erzurum'a döndü. Bugün 9 Nisan ve lapa lapa kar yağıyor. Erzurum tıpkı kışın olduğu baharda da beyaza büründü." dedi.

Öte yandan kar yağışı karayollarında sürücüleri de etkiledi. Kış lastiklerini çıkarıp, yazlıkları taktıranlar sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.







