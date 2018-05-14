Erzurum-Bingöl karayolunda kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Kaza, saat 06. 00 sıralarında Erzurum Bingöl karayolu Köseler köyü mevkiinde meydana geldi.

OTOMOBİLDEKİLER HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 ED 535 plakalı minibüs ile 34 SR 7769 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken minibüsteki 10 kişi yaralandı. Ezrurum'dan sevk edilen AFAD ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken hayatını kaybeden 5 kişinin İstanbul’dan taziye için Karlıova’ya geldikleri ve geri dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.