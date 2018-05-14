taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3311
EURO
5,1864
ALTIN
184,02
PETR
76,7500

Erzurum-Bingöl karayolunda kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Erzurum - Bingöl karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı.

İHA | 14.05.2018 - 09:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza, saat 06. 00 sıralarında Erzurum Bingöl karayolu Köseler köyü mevkiinde meydana geldi.

OTOMOBİLDEKİLER HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 ED 535 plakalı minibüs ile 34 SR 7769 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken minibüsteki 10 kişi yaralandı. Ezrurum'dan sevk edilen AFAD ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken hayatını kaybeden 5 kişinin İstanbul’dan taziye için Karlıova’ya geldikleri ve geri dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Erzurum-Bingöl karayolunda kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Erzurum-Bingöl karayolunda kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Erzurum-Bingöl karayolunda kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı
Karabük’te, eşinden direksiyon eğitimi alan kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, parka daldı.
Şanlıurfa'da otomobil su birikintisine devrildi
Akraba ziyaretinden dönen 7 kişilik İrgin ailesinin bulunduğu otomobil devrildiği su birikintisinden çıkarıldı. Kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İtfaiye erleri 7 yavru köpeği yanmaktan kurtardı
Balıkesir'deki boş bir arazide bulunan kartonlar alev aldı. Çıkan yangında mahsur kalan 7 köpek yavrusu itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum'da uçurtmalar engelliler için havalandı
12. Bodrum Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu. yetişkinler, Engelliler için havalanan uçurtmalarla çocuklar gibi eğlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

89
BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

71
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC'ye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC'ye konuştu

65
Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

48
Ebru Yaşar: Ben kazandığım parayı kocama veririm

Ebru Yaşar: Ben kazandığım parayı kocama veririm

19
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

50
Zekeriya Öz'ün son halleri

Zekeriya Öz'ün son halleri

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM