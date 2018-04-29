Erzurum kış turizminde rekor peşinde

Tarihi İpek Yolu üzerinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve 2016'da 148 bin, 2017'de 407 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erzurum, kışın Palandöken ve Konaklı kayak tesislerindeki uzun pistleri, yazın da doğası, kaplıcaları ve tarihi mekanlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

600 BİN TURİST HEDEFİ

Mistik dokusu, tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm potansiyeline sahip kenti, 2016'da 12 bin, 2017'de da 60 bin yabancı turist ziyaret etti.

Turist sayısındaki artışı sürdürmek için yönetici ve özel kuruluşların gayret gösterdiği Erzurum, bu yıl sonu itibarıyla 90 bini yabancı 600 bin turiste ev sahipliği yaparak önemli bir rekora imza atmayı hedefliyor.