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Erzurum merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Erzurum, Adıyaman ve Hatay'daki eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı

08.06.2017 - 12:59
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Erzurum merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile irtibatlı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Örgütün kriptolu haberleşme uygulamasını kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik Erzurum, Adıyaman ve Hatay'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 GÖZALTI

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 15 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

Erzurum'da yakalanan 10 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adıyaman ve Hatay'da yakalanan 2 şüphelinin de işlemlerinin ardından Erzurum'a gönderileceği öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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