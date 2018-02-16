Erzurum THY ile kış turizminde dünyaya açılıyor

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum'un Türkiye'nin kayak turizmi açısından marka şehirleri arasında olduğunu belirterek, "Bugün ülkemizin hem yaz hem de kış turizmi açısından en güzel yerlerinden birisi olan Erzurum, dünyaya açılmaktadır." dedi.

TOPLANTI YAPILDI

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen yemekli toplantıda, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde ve Türk Hava Yollarının katkısıyla Slovenya ve Hırvatistan'da faaliyet gösteren basın mensupları ve tur operatörlerine yönelik "Turizm Tanıtım Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

"TURİZM SEKTÖRÜ DÜNYADA EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖR"

Vali Azizoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, turizm sektörünün dünyada en hızlı gelişme gösteren sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Önümüzdeki 10 yılda dünyada turizm sektörünün yüzde 3,8 oranında büyüyeceğinin düşünüldüğünü aktaran Azizoğlu, "Sektörün ekonomik değeri 11,4 trilyon dolar ve sektör 79 milyon kişiyi istihdam edeceği planlanmakta ve düşünülmektedir." dedi.