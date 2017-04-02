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Erzurum'a kar, Ağrı'ya dolu yağdı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bahar geldi derken Nisan'ın ilk günleri kar kış geri döndü.

02.04.2017 - 17:16
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Havanın bir anda soğuduğu Erzurum ve Ağrı'da, kışı aratmayan manzaralar ile karşılaşıldı.

ERZURUM'DA KAR AĞRI'DA DOLU YAĞDI

Sabahtan itibaren havanın kapalı olduğu bugün öğleden sonra Erzurum'da kar, Ağrı'da ise dolu yağmaya başladı. Ağrı'da etkili olan ve ani bastıran dolu her tarafı beyaza bürürken araç sürücüleri ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Erzurum'a kar, Ağrı'ya dolu yağdı

Kayak sezonunun devam ettiği Erzurum'da ise kar yağışı, rüzgarın da etkisi ile zaman zaman tipiye dönüştü. Bahar geldi diye kışlıklarını çıkarmaya hazırlanan Erzurumlular, tipiyi görünce şaşırdı.

Erzurum'a kar, Ağrı'ya dolu yağdı

Erzurum'a kar, Ağrı'ya dolu yağdı

Erzurum'a kar, Ağrı'ya dolu yağdı

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