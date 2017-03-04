taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Erzurum’a Mart karı

Türkiye’nin batısında bahar havası yaşanırken Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümünde kar etkisini sürdürüyor.

04.03.2017 - 09:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

Erzurum’da bugün sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Erzurum’a Mart karı

Şemsiyesiz dışarı çıkanlar kar nedeniyle beyaza büründü. Mart’ın ilk haftasında yaklaşık bir saat yağan kar daha sonra etkisini yitirdi.

Erzurum’a Mart karı

Nisan’da da kar yağışının olabileceğini söyleyen Erzurumlular, "Burası Erzurum. Karın ne zaman yağacağını kimse bilemez. Ama bu bir gerçek ki kar bu şehre çok yakışıyor. Hem kar yağması iyidir, bolluk ve bereket getirir" dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkileri, kentte önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur beklendiğini belirtti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

58
HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

72
Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

7
Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

32
Le Pen: İfade vermeye gitmeyeceğim

Le Pen: İfade vermeye gitmeyeceğim

29
Bakan Soylu: Artık milletin borusu ötecek

Bakan Soylu: Artık milletin borusu ötecek

60
İngiliz gizli servisi reklam filmiyle ajan alacak

İngiliz gizli servisi reklam filmiyle ajan alacak

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM