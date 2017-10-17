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Erzurum'a şehit ateşi düştü

Zap bölgesindeki terör saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer'in izinliyken göreve çağrıldığı ortaya çıktı.

17.10.2017 - 13:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Solo Türk uçağıyla Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirilen şehit Gezer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşındı.

Gezer'in naaşı, daha sonra askeri cenaze nakil aracıyla Mareşal Fevzi Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Erzurum'a şehit ateşi düştü

ANNESİ AĞIT YAKTI

Cenazenin havalimanına getirilişi sırasında şehidin eşi Ayşegül, annesi Zeynep, babası Ümran Gezer ile yakınları güçlükle ayakta durdu.

Kadın askeri personelin desteğiyle ayakta durabilen anne Zeynep Gezer, "Seni vatana kurban verdim yavrum." diyerek ağıt yaktı.

Erzurum'a şehit ateşi düştü

İZNİ DEVAM EDERKEN ÇAĞIRILMIŞ

Piyade Uzman Çavuş Gezer, ikindi vakti Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan, şehit Gezer'in 3 gün önce yıllık izinde olduğu için memleketi Erzurum'a geldiği, izninin devam etmesine rağmen çağrılması üzerine Zap bölgesindeki göreve gittiği öğrenildi.

Erzurum'a şehit ateşi düştü

Erzurum'a şehit ateşi düştü

Erzurum'a şehit ateşi düştü

Erzurum'a şehit ateşi düştü

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