Erzurum'da 150 yıllık patlamamış fünyeler bulundu

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bazı ürünlerde normalin üstünde fiyat artışları tespit edildi. Gramı düşürerek mevzuata aykırı zam yapan firmalarla ilgili idari işlem başlatıldı.

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Fazıl Say kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

Fazıl Say, annesinin cenazesinden birkaç saat sonra Başkan Erdoğan'ın kendisini aradığını ve çok samimi, sıcak bir tonda taziyelerini ilettiğini söyledi.