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Erzurum'da 150 yıllık patlamamış fünyeler bulundu

Tarihi Erzurum Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında bulunan 3 fünye polislerce incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA | 01.09.2018 - 21:56..
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Yakutiye İlçesindeki tarihi Erzurum Kalesi'nde geçen yıl başlatılan restorasyon kapsamında sur diplerinde kazı yapan çalışanlar, yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen 3 fünyeye rastladı.

Durumun bildirilmesiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanlarının da aralarında bulunduğu polisler kaleye geldi.

İNCELEMEYE ALINDI

Diğer polislerin çevrede önlem almasının ardından patlamayan ancak patlama ihtimali bulunan söz konusu fünyeler, bomba imha uzmanlarınca buradan alınıp incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Fünyelerin polislerce götürülmesi sonrası tarihi kaledeki restorasyon çalışmalarına devam edildi.

Erzurum'da 150 yıllık patlamamış fünyeler bulundu

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