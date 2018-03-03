DEAŞ'tan kaçan göçmenler Erzurum'da yakalandı

Ağrı’dan yaya olarak Erzurum’a gelen göçmenler, Erzurum’un girişinde soğuktan bitkin düşmüş halde bulundu. Yaklaşık 10 gündür yemek yemediklerini söyleyen göçmenlere polis, yemek ve su verdi.

"TESLİM OLDUK"

Afganistan’daki terörist gruplardan kaçarak Ankara ve İstanbul’da iş bulmak hayaliyle geldiklerini ifade eden göçmenler, "Afganistan’da teröristler var orada iş yok. Biz buraya çalışmaya geliyoruz amacımız burada çalışabilmek. Çünkü orada kalırsak DEAŞ bize burada bizimle çalışacaksınız diyor. Biz de insan tacirleriyle Türkiye’ye geldik bizim paramız bitince bize işkence ettiler ve kaçmak zorunda kaldık. Buraya kadar yaya geldik ve polise teslim olduk biz polislerden memnunuz bize kötü davranmadılar" diye konuştu.