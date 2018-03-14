Polis ekipleri, kuzey çevre yolu Nenehatun mevkii, Erzurum-Ağrı karayolu Karskapı Şehitliği ve şehirlerarası otobüs terminali yakınında bir grubun yaya olarak ilerlediği ihbarını aldı. Ekipler söz konusu bölgede 120 Afganistan ve 60 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

HORASAN'DA DA 50 KAÇAK YAKALANDI

Horasan’da ise ilçe merkezinde 50 kaçak göçmen yakalandı. İran üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yollarla yurda getirildikleri belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilecek.

Erzurum'da 230 kaçak göçmen yakalandı VİDEO



