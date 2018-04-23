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Erzurum’da 3 ayda bin 739 konut satıldı

TÜİK Mart ayı Erzurum Konut Satış istatistiklerini açıkladı. İlde mart ayında 568, 2018’in ocak-mart ayları döneminde ise bin 739 konut el değiştirdi.

AA | 23.04.2018 - 11:03..
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İlde gerçekleştirilen konut satışları bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 23,9, 3 aylık ölçütte ise yüzde 7,7 oranında düşüş gösterdi.

ERZURUM MART 2018 KONUT SATIŞ VERİLERİ

Erzurum’da mart ayında 155’i ipotek, 413’ü de diğer yollardan olmak üzere 568 konut satıldı. 2017 yılının mart ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 34 oranında düşüş gösterirken, diğer yollarla yapılan konut satış sayısı da yüzde 17,8 oranında düşüş kaydetti. 2017 yılının mart ayında ilde 235 ipotek, 503 diğer yollardan 738 konut satılmıştı.

Erzurum’da 3 ayda bin 739 konut satıldı

ERZURUM OCAK-MART AYLARI VERİLERİ

TÜİK verilerine göre, ilde ocak - mart aylarını kapsayan 3 aylık ölçütte bin 739 konut satıldı. Bu satışlardan 3460’ı ipotek, bin 279’u ise diğer yollardan gerçekleşti.

2017 yılının aynı dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 31,34 oranında geriledi, diğer yollardan yapılan konut satış sayısı ise yüzde 5,1 oranında arttı. 2017 yılının aynı döneminde ipotek yoluyla bin 670, diğer yollardan ise bin 216 olarak toplam bin 886 konut satışı yapılmıştı.

ERZURUM BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

Erzurum’da mart ayında satışı yapılan 568 konutun 277’si birinci, 291’i de ikinci elden satıldı. Mart ayı ölçeğinde birinci el satış oranı yüzde 48,76 oldu.

Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 42,5 olarak kaydedilmişti. Erzurum’da yılın ilk 3 ayında satılan bin 739 konutun 915’i birinci, 824’ü ise ikinci elden satıldı. Geçen yıl yüzde 44,75 olan birinci el satış oranı bu yıl yüzde 52,61’e yükseldi.

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