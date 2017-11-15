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Erzurum'da 30 güvenlik korucusu yemin etti

Şenkaya ilçesinde 30 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi. Törene, Erzurum Valisi Azizoğlu da katıldı.

15.11.2017 - 09:52
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Erzurum'un Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçelerinin ortasında kalan Beşpınarlar mahallesinde düzenlenen yemin törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Belediye Başkanı Görbil Özcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, muhtarlar, kurum amirleri, korucular  ve vatandaşlar katıldı.

KORUCULARIN YEMİNİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, 30 köy korucusu Jandarma Üsteğmen Abdullah Mülazimoğlu eşliğinde yemin etti.

Erzurum'da 30 güvenlik korucusu yemin etti

DAĞLARI PKK'YA MEZAR EDECEKLER

Törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, bulundukları coğrafyayı asker ve polisle birlikte bölücü terör örgütüne karşı savunacak güvenlik korucuları için yemin töreni düzenlendiğini söyledi. Bölgede son 30 yılda 5 vatandaşın şehit edidiğini ifade eden Vali Azizoğlu şunları söyledi: “Artık Beşpınar köyünden ve aşağı vadideki köylerimizde görev alan güvenlik korucularımız eşkıyaya bu dağları, bu meydanları ve bu ovaları mezar edecektir."

Erzurum'da 30 güvenlik korucusu yemin etti

PKK BABASINI ŞEHİT ETMİŞTİ

Şehit çocuğu ve köy korucu olan 33 yaşındaki Ergin Yıldız ise babası Özkan Yıldız’ın 1993’te eli kolu bağlanarak, gözünün önünde evi yakılarak köyün dışında şehit edildiğini söyledi.

Erzurum'da 30 güvenlik korucusu yemin etti

GECE GELİP KÖYÜ BASTILAR

Babası şehit olduğunda 8 yaşında olduğunu anlatan Yıldız, “Teröristler gece gelip köyü bastılar ve bizim evle birlikte 5-6 evi yaktılar. Evleri yaktıktan sonra babamın elini kolunu bağlayıp köyün dışına çıkarıp şehit ettiler. Şu an devlet bize bu imkanı sundu, korucu oldum. Duygularım anlatılmaz yaşanır. Sevinçliyim. Devletimiz bu imkanı bize verdiği için mutluyuz. Elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İnşallah da başaracağız daha güzel günler ve yarınlar görmek için. Bölgemiz şu anda temiz, inşallah da daha temiz olacak. Askerimizle birlikte biz de yardım ederek daha temiz hale getireceğiz." diye konuştu.

Erzurum'da 30 güvenlik korucusu yemin etti


Erzurum'da 30 güvenlik korucusu yemin etti

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